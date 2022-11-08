В Самаре на торги выставлено здание авиационного техникума

АО "ДОМ.РФ" выставило на торги здание Самарского авиационного техникума, расположенное на проспекте Кирова, 87. Трехэтажная постройка площадью 1,8 тыс.кв. м является федеральной собственностью.

Судя по открытым данным, в этом здании находилось вечернее отделение колледжа, основное здание которого расположено на ул. Физкультурной, 92.

Также на торги выставлены склад площадью 109 кв. м и земельный участок (3,3 тыс. кв. м). Начальная цена лота - 15,3 млн руб., размер задатка - 3 млн рублей.

По данным извещения, объект обеспечен электричеством и системой теплоснабжения, установлены приборы учета энергоресурсов. Все в удовлетворительном состоянии. Система водоснабжения при этом отключена.

"Возможны скрытые повреждения и возникновение аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации объектов инженерно-технического обеспечения. Рекомендуется проведение ремонта внутренних электрических сетей и электрооборудования, систем водоснабжения и водоотведения, в том числе восстановление или замена изношенных деталей оборудования и элементов сети", - говорится в извещении.

Подача заявок началась 3 ноября и продлится до 12 декабря, а уже 16 числа состоятся торги на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ".