Самарчанку будут судить за оформление кредитов на поддельный паспорт

Прокуратура Самары утвердила обвинение по уголовному делу женщины, которой вменяют серию мошенничеств на общую сумму более 800 тыс. рублей.

По версии следствия, в августе 2021 г. обвиняемая по фиктивному паспорту оформила кредит на третье лицо. Часть из полученных денег она оставила на дальнейшую покупку поддельных паспортов, которые планировала использовать для оформления кредитов в Краснодаре.

Уголовное дело самарчанки направили в суд.