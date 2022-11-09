Житель Самарской области дал ключи от машины пьяному другу, а потом оговорил его

В Сызранском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за ложного сообщения о преступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре 54-летний житель Октябрьска сообщил в полицию, что 38-летний знакомый украл его ВАЗ-21099. Однако позже правоохранители выяснили, что мужчина сам дал ключи от машины нетрезвому приятелю, чтобы тот съездил в магазин за алкоголем.

В пути автомобиль остановили полицейские, теперь машина отправилась на спецстоянку.

Владелец "девяносто девятой" решил оговорить друга, чтобы избежать наказания за передачу машины пьяному человеку.