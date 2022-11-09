Обвиняемого в 40 магазинных кражах будут судить в Самарской области

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Прокуратура Чапаевска утвердила обвинительное заключение местному жителю по трем статьям УК РФ: кража, мелкое хищение и покушение на кражу. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.