Самарчанка перевела телефонным мошенникам 3,6 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

37-летней потерпевшей позвонили неизвестные, представились правоохранителями и убедили, что на ее имя оформили кредиты в разных банках.

Мошенники убедили жертву, что для сохранения своих средств, ей нужно временно перевести деньги на "безопасный счет". После этого она отправила незнакомцам 200 тыс. руб. со своего счета, а потом — еще 3,4 млн руб., которые взяла в кредит через мобильное приложение.