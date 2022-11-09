Рост производительности труда от 5% и займы под 1% годовых - реальная практика господдержки в Самарской области

Государственную поддержку предприятим, развивающим технологически сложные производства, особенно в сфере импортозамещения представляют нацпроект "Производительность труда", а также государственный и региональный фонды развития промышленности.

"Эффективность работы предприятий во многом зависит от мер поддержки со стороны государства. И сегодня мы предоставляем целый спектр новых и уже действовавших ранее мер государственной поддержки, инструменты стимулирования инвестиционной активности. Задача - не допустить инвестиционной паузы и поддержать проекты, нацеленные на технологический суверенитет по всем отраслям. Комплекс мер по развитию предприятий в Самарской области сегодня направлен в первую очередь на развитие технологий, создание комплектующих, запчастей и оборудование, которые сегодня стали недоступными из-за санкций. В этой связи промышленность должна оперативно закрывать текущие потребности и обеспечить проекты развития. Обеспечение развития предприятий с целью получения ими прибыли - это основа налогов, которыми пополняется бюджет. А это уже прямая взаимосвязь с благосостоянием и уровнем жизни всех жителей региона", - отмечает заместитель министра - руководитель департамента машиностроительного комплекса регионального минпромторга Сергей Тишин.

Реальный и сильнодействующий сегодня инструмент поддержки производственников - это национальный проект "Производительность труда", который реализуется с 2018 года. Вопросы обеспечения роста производительности труда на местных предприятиях - постоянно в центре внимания управленческой команды правительства Самарской области и главы региона Дмитрия Азарова. К 2024 году в Самарской области необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%.

"Нацпроект направлен на комплексное развитие предприятий. Он состоит из двух частей: адресная поддержка и системные меры. Первое - это мобилизация внутренних резервов на предприятии. Прежде чем вкладывать деньги в новое оборудование, развитие линий, нужно изучить свой ресурс. Понять, сколько может быть сделано своими силами за счет сокращения потерь и неэффективного использования ресурсов. И только потом есть смысл наращивать мощности с помощью системных мер - займов, которые могут быть предоставлены по запросу предприятий", - пояснила заместитель руководителя регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК СО) Елена Дубовова.

Примечательно, что если на старте нацпроекта участники шли в него в первую очереди ради займов под символический 1% годовых, то сегодня ключевой запрос от производственников - именно на трансформацию производственного процесса и внедрение бережливых технологий. В 2022 году многие предприятия в авральном режиме вынуждены были перестраивать и продуктовую линейку, и само производство. Причиной были санкционные ограничения в поставках сырья, а в последние месяцы свои коррективы внесла частичная мобилизация, и встала задача выполнять тот же объем работы меньшим количеством персонала. И здесь адресная поддержка специалистов РЦК очень кстати. Их широкий взгляд плюс узкая специализация того или иного производства буквально творят чудеса.

"Мы занимаемся прежде всего развитием внутреннего потенциала предприятий, реализуем практический проект, причем не руками консультантов, а вместе с командой предприятия шаг за шагом. Затем мы уходим, а персонал предприятия, обученный новым компетенциям, остается и может масштабировать полученный опыт и навыки, перестраивая другие процессы на производстве", - рассказывает Елена Дубовова.

Идеология бережливого производства - сделать производственный процесс облегченным без потерь качества, простоев, без "зависания" оборотных средств и продукции на складах, с коротким путем к потребителю. Но главное - с возможностью быстро трансформироваться в ответ на любые изменения на рынке, будь то спрос, конкуренция, сырье и т. д.

Уже 140 предприятий в Самарской губернии приняли участие в нацпроекте "Производительность труда". Более 90% вышли на уровень повышения производительности на 5% и выше.

Практика подтверждает, что мобилизация внутренних ресурсов предприятия и обучение сотрудников принципам бережливого производства создают идеальную почву для развития, которому может помочь уже чисто материальная поддержка - льготные займы на приобретение нового оборудования и другие инвестиционные цели.

"Предприятие - участник нацпроекта "Производительность труда", получившее сертификат, подтверждающий, что проект успешно реализуется, может взять займ в Региональном фонде развития промышленности. Здесь займы от 5 до 20 млн рублей по ставке 3% годовых на срок 5 лет. Если необходим больший займ, то можно подобрать программу в Федеральном фонде развития промышленности - до 300 млн руб. Они выдаются также на срок 5 лет и ставка уже меньше, 1% годовых", - рассказала руководитель государственного фонда развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) Юлия Красина.

Программы настраиваются и трансформируются с учетом изменений текущих условий. В прошлом году из регионального фонда можно было получить максимум 15 млн руб., а максимальный срок отсрочки уплаты основного долга составлял 1 год. В этом году сумма займа была увеличена, а ставки не выросли, несмотря на всю лихорадку на финансовом рынке. Увеличили отсрочку по уплате основного долга до 2 лет для предприятий, работающих в сегменте импортозамещения. Максимально возможные займы - до 10 млрд руб. с отсрочками по основному долгу до 3 лет.

Как воспользоваться возможностями государственной поддержки промышленных предприятий? Можно заполнить заявку на сайте "Производительность.РФ" или через министерство промышленности и торговли Самарской области. С предприятием свяжутся и бесплатно помогут на всех этапах, начиная от поиска источника внутренней эффективности и заканчивая всем документооборотом по получению займов.