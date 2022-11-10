Самарский электромонтер перевел мошенникам 2,7 млн рублей

В Самаре 34-летнему мужчине, работающему электромонтером одного из акционерного общества, позвонил неизвестный и представился специалистом банка.

Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен.

Мужчина поверил и перевел аферисту около 2,7 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.