Оперный певец Василий Святкин отмечает юбилей

27 ноября в 19:00 на сцене Самарского театра оперы и балета состоится юбилейный концерт Василия Святкина (12+).
Василий Николаевич Святкин — один из самых известных артистов оперной труппы театра. Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат международного музыкального фестиваля "Россия — Италия", четырехкратный лауреат губернского профессионального конкурса "Самарская театральная муза".
Исполнитель сложнейших партий лирического и драматического баритона, Василий Святкин обладает удивительной техникой пения, необыкновенно красивым природным тембром, умением глубоко и психологически продуманно воплотить своего героя.
30 лет Василий Николаевич посвятил самарской оперной сцене, и за эти годы он создал блистательную плеяду незабываемых и ярких образов.
В числе самых известных и любимых зрителями партий Василия Святкина — Князь Игорь в одноименной опере Александра Бородина, Григорий Грязной в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, партии в операх Джузеппе Верди — Риголетто в "Риголетто", Жорж Жермон в "Травиате", Амонасро в "Аиде" — и другие.
В программе юбилейного концерта: сцены, арии и ансамбли из опер "Риголетто", "Трубадур", "Сила судьбы" Джузеппе Верди, "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Лакме" Лео Делиба; камерная музыка русских и зарубежных композиторов.
Исполнители: ведущие солисты и концертмейстеры Самарского академического театра оперы и балета, симфонический оркестр театра. Специальные гости: солист — заслуженный артист России Михаил Губский (тенор), пианист — Вячеслав Шевердин. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.
Билеты по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert1034.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.