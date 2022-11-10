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Театр Культура

Оперный певец Василий Святкин отмечает юбилей

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 ноября в 19:00 на сцене Самарского театра оперы и балета состоится юбилейный концерт Василия Святкина (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Василий Николаевич Святкин — один из самых известных артистов оперной труппы театра. Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат международного музыкального фестиваля "Россия — Италия", четырехкратный лауреат губернского профессионального конкурса "Самарская театральная муза".

Исполнитель сложнейших партий лирического и драматического баритона, Василий Святкин обладает удивительной техникой пения, необыкновенно красивым природным тембром, умением глубоко и психологически продуманно воплотить своего героя.

30 лет Василий Николаевич посвятил самарской оперной сцене, и за эти годы он создал блистательную плеяду незабываемых и ярких образов.

В числе самых известных и любимых зрителями партий Василия Святкина — Князь Игорь в одноименной опере Александра Бородина, Григорий Грязной в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова, партии в операх Джузеппе Верди — Риголетто в "Риголетто", Жорж Жермон в "Травиате", Амонасро в "Аиде" — и другие.

В программе юбилейного концерта: сцены, арии и ансамбли из опер "Риголетто", "Трубадур", "Сила судьбы" Джузеппе Верди, "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Лакме" Лео Делиба; камерная музыка русских и зарубежных композиторов.

Исполнители: ведущие солисты и концертмейстеры Самарского академического театра оперы и балета, симфонический оркестр театра. Специальные гости: солист — заслуженный артист России Михаил Губский (тенор), пианист — Вячеслав Шевердин. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Билеты по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert1034.html.

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