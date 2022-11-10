В Самарской области заподозрили во взятке руководителя подразделения регионального БМСЭ

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из подразделений регионального БМСЭ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.