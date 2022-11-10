"Т Плюс" закупила новую спецтехнику в Самаре

В автоколонну Волжского филиала АО "ЮНИС" (дочернее общество ПАО "Т Плюс") поступила новая спецтехника, необходимая для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
В частности, самарскими энергетиками приобретен автомобильный кран "Ивановец" на шасси КамАЗ 53229 повышенной грузоподъемностью 27 тонн. Его телескопическая трехсекционная стрела имеет длину 20 метров. Также на службу энергокомпании поступил самосвал КамАЗ грузоподъемностью 15 тонн и автомобильный манипулятор.
"Ежедневно на линию только в областном центре выходит порядка 140 единиц техники для нужд энергокомпании. Новая спецтехника по потребности может быть также привлечена к работам на станциях и теплосетях городов Самарской области", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.
Энергетики регулярно обновляют свой автопарк. За последние два года были закуплены 32 единицы новой техники, среди которых экскаваторы, погрузчики, автокраны и автомастерские.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа