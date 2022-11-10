"Балтика-Самара" провела профильное занятие для студентов Самарского политеха

Мероприятие прошло в международный день качества, 10 ноября. Участниками занятия стали студенты Высшей биотехнологической школы "Самарского политеха", которым рассказали про международные стандарты управления качеством продукции на всех этапах производства.

Как рассказала ведущий специалист по качеству и пищевой безопасности завода Ольга Головина, на заводе действует интегрированная система менеджмента, которая включает 5 стандартов ISO: в области качества продукции и пищевой безопасности, экологии, энергоменеджмента, охраны труда и безопасности. Эти стандарты позволяют быть абсолютно уверенными в качестве напитков, которые "Балтика" предлагает потребителям.

Подробнее о качестве продукции могут узнать и сами потребители на экскурсиях, которые проходят на пивоварне. Принять в них участие может любой желающий старше 18 лет.

Узнать больше о производстве можно также на сайте БАЛТИКА.РФ, где специалисты ответили на самые популярные вопросы о пиве. Летом была запущена кампания "Отвечаем за качество от поля до бокала", где главными героями стали реальные сотрудники "Балтики", честно рассказавшие об особенностях производства пива. Эта информация пользуется высоким спросом: за время работы сайта его посетило более 2 млн уникальных пользователей, задавших более 2000 вопросов, а размещенные на сайте видео набрали 7,6 млн просмотров.

Многие, в частности, интересуются, какое образование нужно, чтобы стать пивоваром. В Самаре на пивоваров учат в техникуме и вузе. Например, профильная кафедра факультета пищевых производств Самарского политеха, который вырос в Высшую биотехнологическую школу, была открыла под потребности строящегося филиала "Балтики" в Самаре в 2003 году и продолжает активно сотрудничать с заводом.