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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика-Самара" провела профильное занятие для студентов Самарского политеха

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие прошло в международный день качества, 10 ноября. Участниками занятия стали студенты Высшей биотехнологической школы "Самарского политеха", которым рассказали про международные стандарты управления качеством продукции на всех этапах производства.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

Как рассказала ведущий специалист по качеству и пищевой безопасности завода Ольга Головина, на заводе действует интегрированная система менеджмента, которая включает 5 стандартов ISO: в области качества продукции и пищевой безопасности, экологии, энергоменеджмента, охраны труда и безопасности. Эти стандарты позволяют быть абсолютно уверенными в качестве напитков, которые "Балтика" предлагает потребителям.

Подробнее о качестве продукции могут узнать и сами потребители на экскурсиях, которые проходят на пивоварне. Принять в них участие может любой желающий старше 18 лет.

Узнать больше о производстве можно также на сайте БАЛТИКА.РФ, где специалисты ответили на самые популярные вопросы о пиве. Летом была запущена кампания "Отвечаем за качество от поля до бокала", где главными героями стали реальные сотрудники "Балтики", честно рассказавшие об особенностях производства пива. Эта информация пользуется высоким спросом: за время работы сайта его посетило более 2 млн уникальных пользователей, задавших более 2000 вопросов, а размещенные на сайте видео набрали 7,6 млн просмотров.

Многие, в частности, интересуются, какое образование нужно, чтобы стать пивоваром. В Самаре на пивоваров учат в техникуме и вузе. Например, профильная кафедра факультета пищевых производств Самарского политеха, который вырос в Высшую биотехнологическую школу, была открыла под потребности строящегося филиала "Балтики" в Самаре в 2003 году и продолжает активно сотрудничать с заводом.

Гид потребителя

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