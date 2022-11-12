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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Ростову" - 1:3

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 ноября, "Крылья Советов" проиграли "Ростову" в 17 туре Мир РПЛ, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла на "Солидарность Самара Арене".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли гости, на 28 минуте встречи дальним ударом отличился Данил Глебов — 0:1. На 38 минуте встречи Дмитрий Полоз реализовал пенальти, назначенный за фол Фернандо Костанцы — 0:2. В компенсированное к первому тайму время за фол на Сергее Пиняеве главный арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота "Ростова", но после просмотра VAR свое решение отменил. На 73 минуте матча удар Сергея Пиняева Сергей Песьяков парировал, а первым на добивании оказался Владислав Шитов — 1:2. Через две минуты после штрафного удара отличился Максим Осипенко — 1:3.

Полученная Александром Солдатенковым желтая карточка стала для него четвертой в сезоне, и капитан самарцев пропустит матч чемпионата, который состоится в следующем году.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках Фонбет Кубка России. На "Солидарность Самара Арене" самарцы принимают московский "Спартак". Игра состоится в среду, 23 ноября, в 19:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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