Правоохранители Сызрани задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве сожителя, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, ночью в субботу, 12 ноября, в квартире одного из жилых домов по ул. Жуковского, было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных травм в области головы и туловища. По подозрению в совершении преступления была задержана сожительница погибшего, которая пояснила, что нанесла травмы мужчине в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве. В качестве орудия преступления женщина использовала кухонный нож.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время судом по ходатайству следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователями при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.