В Сызрани женщина призналась в убийстве сожителя кухонным ножом

Правоохранители Сызрани задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве сожителя, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, ночью в субботу, 12 ноября, в квартире одного из жилых домов по ул. Жуковского, было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных травм в области головы и туловища. По подозрению в совершении преступления была задержана сожительница погибшего, которая пояснила, что нанесла травмы мужчине в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве. В качестве орудия преступления женщина использовала кухонный нож.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время судом по ходатайству следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего.