Сельчанин из Самарской области обокрал магазин ради алкоголя и сигарет

В Приволжском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя. Его подозревают в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 42-летний мужчина разбил стекло входной двери и забрал из торговой точки девять бутылок алкоголя и коробку конфет. Ущерб составил 6 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали на следующий день, дома у него нашли похищенное. Мужчина рассказал, что был пьян, когда вломился в магазин.