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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре объявлены очередные торги на строительство новой дороги до Крутых Ключей

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит автомобильную дорогу общего пользования по Северному шоссе. Речь — о шестом этапе строительства, от подъезда к Самаре от М-5 "Урал" до бульвара Финютина в Крутых Ключах.

Начальная цена контракта составила 171,7 млн рублей. Подрядчик будет определен после 1 декабря. Дорога — четырехполосный участок протяженностью 440 метров, с шириной проезжей части 15 метров, — должна появиться к августу 2023 года.

Напомним, это уже не первые торги по данному участку. Годом ранее областные власти уже объявляли конкурс. Тогда по итогам аукциона победителем стала "Балтийская строительная компания — Спб", предложившая услуги по начальной цене контракта в 115 млн рублей.

Однако позже руководитель регионального минтранса Иван Пивкин сообщил, что в связи с удорожанием строительных материалов потребовалось внести существенные изменения в проект. Сейчас средства в бюджете предусмотрены, в ближайшее время будет заключен договор с подрядчиком, чтобы уже в зимний период начать земляные работы.

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