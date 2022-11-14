В Самаре уберут стихийные свалки за 30 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который выполнит работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в Самаре в рамках установленных полномочий.

На эти цели выделен 31,6 млн рублей. Победитель торгов должен определиться после 15 ноября и выполнить работы до 30 ноября.

В документации к закупке отмечается, что заказчик (департамент городского хозяйства) в течение одного рабочего дня после заключения контракта передаст адресный перечень несанкционированных свалок на территории Самары "для выполнения работ".