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ЖКХ и благоустройство Общество

С 2023 г. в Самарской области планируют увеличить тарифы на капремонт жилых домов

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области опубликовало проект постановления "Об установлении на 2023 г. минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме", который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что с 2014 г., когда впервые был установлен минимальный размер взноса, он увеличивался пять раз: "В среднем, за 9 лет реализации региональной программы капремонта его рост составил 43,2% или 2,36 рубля".

В 2022 году ООО "Центр по ценообразованию в строительстве" произвело расчет необходимого размера взноса собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта Самарской области. Согласно расчету необходимый размер взноса составляет: для многоквартирных домов (МКД) до пяти этажей — 11,35 рубля; для МКД с этажностью от шести этажей — 11,12 рубля.

"Оценка доступности вноса для граждан проведена в разрезе муниципальных образований Самарской области путем сопоставления прогнозируемой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом взноса на капитальный ремонт в совокупном доходе семьи с рекомендуемым предельным значением размера взносов  7,92 рубля  — для МКД до 5 этажей включительно и 9,11 рубля для МКД с этажностью 6 этажей и выше", — указано в документе.

Таким образом, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в размере 7,92 рубля для МКД до 5 этажей, и 9,11 рубля для МКД с этажностью 6 этажей и выше соответствует критерию доступности для граждан.

Напомним, в конце 2021 г. правительство региона приняло постановление о повышении тарифов, оно составило 9,7%. При этом минимальный размер взноса для домов до пяти этажей включительно был утвержден на уровне 7,27 руб. с квадратного метра, для домов от шести этажей — 8,36 рубля.

Оценка доступности минимального размера взноса проводилась, в том числе, исходя из прогнозного значения среднедушевых денежных доходов населения региона в 2023 г. Такое значение, по мнению экспертов, составляет 37126 рублей. Прогнозное значение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций Самарской области в 2023 году составляет 52 360 рублей.

Гид потребителя

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