С 2023 г. в Самарской области планируют увеличить тарифы на капремонт жилых домов

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области опубликовало проект постановления "Об установлении на 2023 г. минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме", который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что с 2014 г., когда впервые был установлен минимальный размер взноса, он увеличивался пять раз: "В среднем, за 9 лет реализации региональной программы капремонта его рост составил 43,2% или 2,36 рубля".
В 2022 году ООО "Центр по ценообразованию в строительстве" произвело расчет необходимого размера взноса собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта Самарской области. Согласно расчету необходимый размер взноса составляет: для многоквартирных домов (МКД) до пяти этажей — 11,35 рубля; для МКД с этажностью от шести этажей — 11,12 рубля.
"Оценка доступности вноса для граждан проведена в разрезе муниципальных образований Самарской области путем сопоставления прогнозируемой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом взноса на капитальный ремонт в совокупном доходе семьи с рекомендуемым предельным значением размера взносов 7,92 рубля — для МКД до 5 этажей включительно и 9,11 рубля для МКД с этажностью 6 этажей и выше", — указано в документе.
Таким образом, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в размере 7,92 рубля для МКД до 5 этажей, и 9,11 рубля для МКД с этажностью 6 этажей и выше соответствует критерию доступности для граждан.
Напомним, в конце 2021 г. правительство региона приняло постановление о повышении тарифов, оно составило 9,7%. При этом минимальный размер взноса для домов до пяти этажей включительно был утвержден на уровне 7,27 руб. с квадратного метра, для домов от шести этажей — 8,36 рубля.
Оценка доступности минимального размера взноса проводилась, в том числе, исходя из прогнозного значения среднедушевых денежных доходов населения региона в 2023 г. Такое значение, по мнению экспертов, составляет 37126 рублей. Прогнозное значение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций Самарской области в 2023 году составляет 52 360 рублей.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа