Житель Новокуйбышевска вызвал такси, чтобы скрыться после ограбления магазина

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его подозревают в ограблении магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 11 ноября мужчина пришел в магазин на пр. Мира, забрал с витрины продукты и ушел, не оплатив их. С места преступления подозреваемого увез автомобиль.

Полицейские нашли машину в течение часа. Судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу новокуйбышевец признал вину. Также мужчина рассказал, что заранее вызвал к магазину такси, чтобы скрыться после грабежа.