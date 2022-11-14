Жителя Сызрани будут судить за жестокое убийство на рыбалке

В Сызрани завершилось расследование уголовного дела 25-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2021 г. обвиняемый предложил местному жителю поехать на рыбалку в Ульяновскую область. На лодке приглашенного мужчины отправились в район с. Паньшино в Ульяновской области. Когда рыбалка закончилась, обвиняемый потребовал 15 тыс. руб. за свои услуги. У рыбака не было с собой такой суммы, и за это он получил 11 ударов ножом.
Чтобы скрыть убийство, обвиняемый привязал к телу погибшего якорь и сбросил в воду. После этого злоумышленник вернулся к берегу. Там он заранее подготовил транспорт, чтобы вывезти лодку убитого. Судно он продал за 285 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.