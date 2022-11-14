Жителя Сызрани будут судить за жестокое убийство на рыбалке

В Сызрани завершилось расследование уголовного дела 25-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2021 г. обвиняемый предложил местному жителю поехать на рыбалку в Ульяновскую область. На лодке приглашенного мужчины отправились в район с. Паньшино в Ульяновской области. Когда рыбалка закончилась, обвиняемый потребовал 15 тыс. руб. за свои услуги. У рыбака не было с собой такой суммы, и за это он получил 11 ударов ножом.

Чтобы скрыть убийство, обвиняемый привязал к телу погибшего якорь и сбросил в воду. После этого злоумышленник вернулся к берегу. Там он заранее подготовил транспорт, чтобы вывезти лодку убитого. Судно он продал за 285 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.