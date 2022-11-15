"Лада" заключила пробный контракт с нападающим Артемом Манукяном

Хоккейный клуб "Лада" заключил пробный контракт с нападающим Артемом Манукяном.

Нападающий Манукян в сезоне 2022/23 выступал за ХК "Рязань", в 5 матчах хоккеист отметился 2 голевыми передачами. В сезоне 2021/22 Артем играл в КХЛ за "Адмирал", где в 22 матчах набрал 2 (1+1) очка.

В сезоне 2016/17 Манукян в составе "Омских Ястребов" стал лучшим бомбардиром МХЛ, набрав 105 (39+66) очков в 60 матчах.