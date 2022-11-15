Ребенок, пострадавший от падения брусьев на стройке в Самаре, снова нуждается в медпомощи

Мама шестилетней самарской девочки Татьяна Алексеенко собирается обратиться к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Женщина уже рассказывала о страшном происшествии с ее ребенком, но отмечает, что пока ситуация не разрешилась.

Напомним, 5 марта 2022 г. Татьяна Алексеенко с шестилетней дочерью подъехали к детской поликлинике №10 на ул. Советской Армии, 133, рядом с которой возводится ЖК "Журавли" (застройщик ООО "Юниверс-Строй"). Женщина вышла из машины, и в этот момент шедшая ей навстречу прохожая вскрикнула: "Ой, летит!" Татьяна сделала шаг в сторону, на автомобиль упал деревянный брус, раскололся и отлетел в сторону. Следом по машине ударил второй такой же брус.

"У меня был такой стресс! Ведь в салоне сидела дочка, и ее спасло только то, что в тот день я закрепила ее детское кресло на заднем сиденье, а не впереди, как обычно, - рассказала корреспонденту Волга Ньюс Татьяна Алексеенко. - По мнению врачей, кроме повреждения позвоночника и сотрясения головного мозга у ребенка случилось нервное потрясение. И еще неизвестно, как это в будущем отразится на ее здоровье. А пока мы уже лечились в трех реабилитационных медучреждениях".

В возбуждении уголовного дела по факту вреда здоровью ребенка тогда отказали, да и получить возмещение ущерба за повреждение авто оказалось непросто. Прошло уже много месяцев. По словам Татьяны, к ноябрю 2022 г. состояние здоровья девочки все еще оставляет желать лучшего, ущерб за машину не возмещен, а виновные не наказаны. Женщина говорит, что уже обратилась к представителям властей и депутатам. Теперь собирается жаловаться правоохранителям в Москву.

"Нам отказывали в возбуждении уголовного дела уже раз пять. Страховая признала, что кузов машины идет под замену. СК назначил свою экспертизу, якобы страховая, может быть, со мной заодно. И в новой экспертизе пишут, что не кузов должен идти под замену, а можно что-то приделать сваркой. Но машина кредитная, новая, она так не делается, а кредит еще на пять лет. Ребенок прошел три реабилитации. С понедельника начинается четвертая реабилитация. Мы были у главного травматолога Самарской области. Он дал свое заключение", - рассказывает Татьяна.

Она также объясняет, что готовит письмо с жалобами Генпрокурору и главе МВД РФ.

"Представители строительной компании никак на нас не выходили и никакого ущерба не компенсировали. У нас есть и видео, как брусья падают на машину с этой стройки, и тем более у ребенка после этой ситуации идет смещение шейных позвонков. Есть даже заключение о том, что балки не были закреплены. Но следственные органы как будто закрывают глаза", - говорит Татьяна.