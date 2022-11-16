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Облправительство Власть и политика

В региональный бюджет заложили средства на строительство детской поликлиники в Самаре

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 22 ноября пройдут публичные слушания, на которых будет обсуждаться проект закона "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.". Один из пунктов в проекте бюджета регионального минстроя – строительство новой детской поликлиники на 500 посещений в Самаре.

В частности, планируется выделить 279,89 млн рублей в период с 2023 по 2025 годы на проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского.

Напомним, возможность появления новой поликлиники на данной территории обсуждали еще в 2018 году. В мае 2018 г. управление капитального строительства подыскивало подрядчика, который смог бы выполнить проектно-изыскательские работы по объекту за 11,2 млн рублей. Все работы должны были быть закончены до 31 мая 2019 года.

Также, в конце ноября 2018 г. было опубликовано распоряжение областного правительства "Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта регионального значения "Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в г. о. Самара по адресу:   г. Самара, в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского".

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