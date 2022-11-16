В региональный бюджет заложили средства на строительство детской поликлиники в Самаре

В Самаре 22 ноября пройдут публичные слушания, на которых будет обсуждаться проект закона "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.". Один из пунктов в проекте бюджета регионального минстроя – строительство новой детской поликлиники на 500 посещений в Самаре.
В частности, планируется выделить 279,89 млн рублей в период с 2023 по 2025 годы на проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского.
Напомним, возможность появления новой поликлиники на данной территории обсуждали еще в 2018 году. В мае 2018 г. управление капитального строительства подыскивало подрядчика, который смог бы выполнить проектно-изыскательские работы по объекту за 11,2 млн рублей. Все работы должны были быть закончены до 31 мая 2019 года.
Также, в конце ноября 2018 г. было опубликовано распоряжение областного правительства "Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта регионального значения "Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в г. о. Самара по адресу: г. Самара, в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского".
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.