Для половины россиян бренд является основным критерием при выборе шин

Россияне отметили подорожание шин в этом году на 20-30%, но 69% опрошенных заявили, что готовы потратить больше денег на смену покрышек, чтобы быть уверенными в своей безопасности, выяснили СК "Росгосстрах" и ГК АВТОДOM в ходе совместного опроса.

Подавляющее большинство россиян (96%) предпочитают использовать зимние шины. 63% из них выбирают шипованные шины. Чтобы отправиться в шиномонтаж, большая часть респондентов (40%) ждут первого снега и заморозков. Еще 30% меняют шины после того, как среднесуточная температура регулярно опускается до 5 градусов.

40% опрошенных обновляют зимние шины раз в 5-6 лет, 37% респондентов делают это каждые 3-4 года. Четверть россиян определяют, что нужно сменить покрышки, по износу (степень истирания, высота протектора). Остальные ориентируются на внешний вид (18%), рекомендации специалистов в сервисе (16%) или на эксплуатационный срок (15%).

Почти половина автовладельцев (47%) отметили подорожание шин в этом году на 20-30%, а четверть респондентов считают, что цена выросла на 15-20%. Тем не менее более чем две трети опрошенных автомобилистов готовы сейчас потратить больше денег на смену шин, чтобы быть уверенными в своей безопасности. Покупать б/у колеса в связи ростом цены большинство россиян (60%) тоже не планируют.

Уже обновили комплект шин в этом сезоне только четверть автомобилистов. 31% респондентов потратили на покрышки от 50 000 до 70 000 рублей, еще 26% — от 30 000 до 50 000 рублей.

44% автовладельцев выбирают для своего автомобиля шины европейского производства, а треть отдает предпочтение отечественным. Еще 12% остановили свой выбор на китайских покрышках.

Основными критериями при выборе шин для россиян являются бренд (49%), низкая цена (16%) и характеристики безопасности (14%). При выборе новых шин 39% автовладельцев слушает советы знакомых, еще 30% обращаются к консультантам в магазинах, а каждый пятый доверяет только своему мнению.

"В средней полосе России рекомендуется менять летние шины на зимние в конце октября — начале ноября при дневной температуре воздуха 7 градусов, тем более что осенью в ночные и утренние часы может быть гололед на дорогах. Если на улице холоднее, то летние шины становятся неэластичными, теряют сцепные свойства. И наоборот, зимние шины при температуре выше 7 градусов быстрее изнашиваются. Штрафа за несоответствующие шины в России не предусмотрено. Однако в соответствии с техрегламентом стран Таможенного союза сотрудники Госавтоинспекции могут выписывать автомобилистам штрафы в размере 500 рублей, если глубина протектора зимней шины меньше 4 мм", — рассказал Роман Тимашов, директор по сервису "Автодом Алтуфьево".

"Вопрос о введении серьезных штрафов или даже запрета эксплуатации автомобиля с несоответствующей сезону резиной обсуждается не первый год, но сознательно подходить к выбору и установке шин заставляет даже не угроза административного наказания, а просто здравый смысл. Не первый год мы отмечаем в зимние месяцы рост числа обращений от наших страхователей, и очень часто в объяснении причиной аварии называют наледь на дороге или гололед, увеличивающий тормозной путь, — отмечает начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Так, например, только по ОСАГО количество обращений в декабре прошлого года выросло на 15% по сравнению с ноябрем — с 5,3 тыс. до 6,1 тыс. в неделю. В каникулярном январе количество страховых случаев немного снизилось, затем в снежных феврале и марте держалось на уровне 6,3 тыс. случаев еженедельно, и уже в апреле снизилось до 5 тыс. случаев. И приблизительно такую картину мы наблюдаем на протяжении последних лет".