К 2025 г. может появиться новое здание государственного архива Самарской области

В региональный бюджет на 2023 и плановый период 2024–2025 гг. заложили средства на проектирование, строительство (реконструкцию) здания государственного архива Самарской области. Выделена сумма в 689,3 млн рублей. Средства планируется освоить в течение трех лет.
Строительство нового здания госархива — один из пунктов в проекте бюджета областного министерства строительства. Напомним, проектирование нового здания архива началось еще в 2018 году по поручению главы региона. Тогда рассматривалась площадка под строительство в Октябрьском районе Самары.
Планировалось, что общая площадь новых помещений составит почти 20 тыс. кв. м.
Сейчас архивный фонд Самарской области насчитывает более 4,8 млн единиц, в числе которых — уникальные и особо ценные документы.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.