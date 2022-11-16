К 2025 г. может появиться новое здание государственного архива Самарской области

В региональный бюджет на 2023 и плановый период 2024–2025 гг. заложили средства на проектирование, строительство (реконструкцию) здания государственного архива Самарской области. Выделена сумма в 689,3 млн рублей. Средства планируется освоить в течение трех лет.

Строительство нового здания госархива — один из пунктов в проекте бюджета областного министерства строительства. Напомним, проектирование нового здания архива началось еще в 2018 году по поручению главы региона. Тогда рассматривалась площадка под строительство в Октябрьском районе Самары.

Планировалось, что общая площадь новых помещений составит почти 20 тыс. кв. м.

Сейчас архивный фонд Самарской области насчитывает более 4,8 млн единиц, в числе которых — уникальные и особо ценные документы.