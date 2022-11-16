В Самаре преобразился сквер на ул. Ташкентской

Городское пространство на ул. Ташкентской в районе дома № 170 обновлено по нацпроекту "Жилье и городская среда". После благоустройства в сквере появились воркаут, детская игровая площадка с мини-скалодромом и "релакс-зона" с поворотными креслами. По всей территории — скамьи, лежаки для чтения, уличные качели.

"Сейчас это очень востребованная общественная территория. Здесь недалеко расположены новый детский сад, школы, напротив больница Середавина и большой массив домов, поэтому хотелось навести красоту на участке. Благодаря активности, поддержке и голосам людей удалось это сделать", — отметила глава Самары Елена Лапушкина после посещения сквера.

Также в сквере провели санитарную обрезку зеленых насаждений, обустроили газоны с системой автополива, уложили плиточное покрытие на пешеходных дорожках и добавили освещение.