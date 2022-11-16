В Самаре преобразился сквер на ул. Ташкентской

Городское пространство на ул. Ташкентской в районе дома № 170 обновлено по нацпроекту "Жилье и городская среда". После благоустройства в сквере появились воркаут, детская игровая площадка с мини-скалодромом и "релакс-зона" с поворотными креслами. По всей территории — скамьи, лежаки для чтения, уличные качели.
"Сейчас это очень востребованная общественная территория. Здесь недалеко расположены новый детский сад, школы, напротив больница Середавина и большой массив домов, поэтому хотелось навести красоту на участке. Благодаря активности, поддержке и голосам людей удалось это сделать", — отметила глава Самары Елена Лапушкина после посещения сквера.
Также в сквере провели санитарную обрезку зеленых насаждений, обустроили газоны с системой автополива, уложили плиточное покрытие на пешеходных дорожках и добавили освещение.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа