В Сызрани двое парней устроили разбой и похитили две бутылки пива

В Сызрани полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 14 ноября. Двое неизвестных пришли в магазин на ул. Красильникова в масках с прорезями для глаз. Угрожая продавщице ножом, они забрали спиртное. Женщина активно сопротивлялась и даже сорвала шапку с одного из налетчиков. После этого преступники скрылись в ближайших дворах.

Полицейские проверили близлежащие дома и задержали двоих парней 20 и 19 лет. Оба они уже были судимы за кражу. Молодые люди рассказали, что планировали нападение заранее — хотели забрать продукты и продать. Однако из-за сопротивления продавца парням удалось похитить только две бутылки пива.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").