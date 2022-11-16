В Сызрани двое парней устроили разбой и похитили две бутылки пива

В Сызрани полицейские задержали двоих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел 14 ноября. Двое неизвестных пришли в магазин на ул. Красильникова в масках с прорезями для глаз. Угрожая продавщице ножом, они забрали спиртное. Женщина активно сопротивлялась и даже сорвала шапку с одного из налетчиков. После этого преступники скрылись в ближайших дворах.
Полицейские проверили близлежащие дома и задержали двоих парней 20 и 19 лет. Оба они уже были судимы за кражу. Молодые люди рассказали, что планировали нападение заранее — хотели забрать продукты и продать. Однако из-за сопротивления продавца парням удалось похитить только две бутылки пива.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.