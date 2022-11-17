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Экология Общество

В Самарской области проведут изыскания по расчистке русла реки Чапаевка

АЛЕКСЕЕВКА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", филиал "Нижне-Волгаводхоз" опубликовал на сайте госзакупок несколько лотов, связанных с выполнением инженерных изысканий по расчистке русла реки Чапаевка в Самарской области. Общая сумма лотов — более 11,6 млн рублей, а протяженность реки, подпадающая под изыскания, — свыше 10 км.

Первый лот касается выполнения инженерных изысканий в селе Сухая Вязовка Волжского района (2,36 млн рублей), второй — в с. п. Летниково Алексеевского района (4 млн рублей), третий лот — изыскания в селе Богдановка Нефтегорского района (5,26 млн рублей).

Суммарная длина расчистки участков реки — более 10 км, ее уточнят по итогам рекогносцировочного обследования и комплексных инженерных изысканий.

Предполагается, что русло расчистят от донных отложений, водной и древесно-кустарниковой растительности. Все это способствует увеличению пропускной способности русла, ликвидации угрозы подтопления и затопления территории сел и сельских поселений Самарской области в период пропуска весеннего половодья.

Подрядчики должны будут провести инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания, а также гидрологические расчеты для выявления участков, требующих работ по регулированию русла реки.

"Проведение изысканий предусмотрено для разработки проектных решений, направленных на предотвращение негативного воздействия вод на селитебную территорию, затопление и подтопление объектов инфраструктуры", — отмечается в документации к закупке.

Победителя торгов определят после 25 ноября. Срок исполнения контракта — с даты заключения по 27 сентября 2023 г.

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