АвтоВАЗ изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

По его словам, это не единственное предложение о сотрудничестве среди дружественных стран, АвтоВАЗ рассматривает все предложения.

"Поступало [предложение от Ирана]. Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение", — прокомментировал Соколов.