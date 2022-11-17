АвтоВАЗ планирует произвести 400 тыс. автомобилей в 2023 году

АвтоВАЗ в 2023 г., по предварительному плану, намерен произвести чуть более 400 тыс. машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тыс., сообщает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
"Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платежеспособного объема производства — с точки зрения потребления — чуть более 400 тыс. автомобилей. Хотя подчеркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тыс. автомобилей в год", — рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.
Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров АвтоВАЗа.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.