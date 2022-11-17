АвтоВАЗ планирует произвести 400 тыс. автомобилей в 2023 году

АвтоВАЗ в 2023 г., по предварительному плану, намерен произвести чуть более 400 тыс. машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тыс., сообщает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платежеспособного объема производства — с точки зрения потребления — чуть более 400 тыс. автомобилей. Хотя подчеркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тыс. автомобилей в год", — рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.

Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров АвтоВАЗа.