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Экономика и бизнес

С начала года уровень инфляции в Самарской области вырос на 11,4%

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат обновил данные об индексе потребительских цен по Самарской области. Так, в октябре 2022 г. по сравнению с сентябрем инфляция составила 0,12%.

При этом отмечается, что по сравнению с декабрем 2021 г. цены в регионе выросли на 11,46%.

Согласно официальным данным, продовольственные товары незначительно подешевели (на 0,09%), непродовольственные выросли в цене на 0,13%. Стоимость услуг за месяц выросла на 0,39%.

Кроме того, Самарастат привел информацию об уровне инфляции годом ранее. Так, в октябре 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. она составляла 7,34%.

Однако другой официальный источник, Банк России, приводит собственные цифры об инфляции в регионе:

"Годовая инфляция в Самарской области в октябре по сравнению с сентябрем уменьшилась на 1,38%, до 13,00%, что соответствовало общероссийской тенденции, — отмечается в сообщении. — При этом она оставалась выше, чем в Приволжском федеральном округе (12,90%) и в целом по России (12,63%). На динамику цен в регионе повлияли прежде всего общероссийские факторы: расширение предложения отдельных товаров, а также ослабление спроса на некоторые непродовольственные товары".

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