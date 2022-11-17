Экс-руководителя муниципального учреждения из Самарской области будут судить за мошенничество

Прокуратура Безенчукского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшей руководительницы муниципального учреждения. Женщине вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

По версии следствия, с января 2021 г. по февраль 2022 г. обвиняемая вносила ложные сведения в платежные поручения и завышала общую сумму положенных ей выплат. Ущерб составил 350 тыс. рублей.

Махинации вскрылись во время прокурорской проверки.

Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.