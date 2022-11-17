﻿Владимир Боровиков: "Искусство всегда спасало человека в сложные периоды жизни, спасет и сейчас"

В конце сентября прошел второй фестиваль искусств "Шостакович ХХ век", который открылся премьерой оперетты "Москва-Черемушки". Поговорили с исполнителем главной партии Владимиром Боровиковым о сложностях в профессии оперного певца, о переименовании театра и о том, почему несколько лет назад он решил переехать в Самару.
- Премьера прошла на ура, спектакль получил положительную оценку от зрителей. На сцене все выглядело слаженно и красиво, но это уже готовый вариант. А как проходила подготовка? Были ли какие-то сложности и нюансы?
- Основная сложность при подготовке спектакля — большое количество разговорного текста. Я, как артист оперного театра, больше привык петь. Оперетта достаточно объемная, и весь текст нужно было запомнить за короткое время, пропустить через себя, чтобы речь казалась естественной. При этом артиста в зале должно быть хорошо слышно. Тут важно было поработать над подачей.
Колоссальную работу в этом плане с нами провели режиссёр-постановщик спектакля Михаил Александрович Панджавидзе и приглашенный педагог по сценической речи Дарья Дмитриевна Казеева.
- Расскажите, как проходят будни артиста перед премьерой? Судя по вашему насыщенному графику и тому, как долго мы не могли встретиться, вы чуть ли не ночевали в театре.
- Да, я постоянно находился в театре. Жил в нём, можно сказать. Выпуск спектакля дело такое: репетиции были каждый день, с утра и до позднего вечера.
- Оперетта — синтетический жанр и сам по себе достаточно сложный. Нужно пение совмещать с разговорами и танцами. Сложно ли вам удается совмещать несколько видов искусств? Не теряется ли от этого качество исполнения?
- Для меня это не является чем-то сложным, так как я с детства и пою, и танцую. В детстве увлекался спортивными бальными танцами, помимо посещения музыкальной школы. Да и с жанром оперетты был уже знаком. До переезда в Самару я несколько лет работал в Челябинском академическом театре оперы и балета. Исполнил несколько ведущих партий: Фальк в оперетте "Летучая мышь", Эдвин в "Сильве", Мистер Икс в "Принцессе цирка", Тасилло в "Марица"…
Так что опыт работы в оперетте есть. Но "Москва-Черемушки" — это, естественно, немного другое. Это больше драматический спектакль, чем оперетта.
- Интересно ли вам было работать с партитурой Шостаковича? Многим его музыка кажется сложной для восприятия и не совсем понятной.
- Да, было интересно. Я ко всему творчеству Шостаковича отношусь очень хорошо. В оперетте "Москва, Черёмушки" нет сложной музыки, эта музыка будет понятна всем.
- Творчество какого композитора вам откликается больше всего?
- Мой любимый композитор — это Джузеппе Верди. Очень нравится его музыка, его оперы. Одна из моих любимых партий — Ренато, из недавно поставленной оперы "Бал-маскарад". Из отечественных композиторов нравится творчество П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова.
- Было много споров о переименовании оперного театра. Кто-то был сильно "за", а кто-то категорически против. Даже создали петицию, которую поддержали многие артисты. А Вы как отнеслись к так называемым нововведениям?
- Не вижу в этом ничего плохого. Каким образом это повлияло на артистов? Работать хуже я от этого не стал, и, честно говоря, не понимаю, в чем здесь такая трагедия. Время идет, все меняется, это нормально. Да и не особо что-то изменили, добавили просто имя.
Шостакович. Опера. Балет – медийное название, оно во всех СМИ. По факту мы так и остались Самарский академический театр оперы и балета, но только теперь имени Д.Д. Шостаковича. Это название никуда не ушло, оно есть и закреплено за театром.
- Какие сложности есть в профессии оперного певца?
- Основная сложность — это разучивание нотного материала, иногда партитура бывает очень обширной. Нужно всё впеть, пропустить через себя, а это процесс не быстрый. Если опера не на русском, нужно перевести текст. Очень важно знать, о чем ты поешь, чтобы на сцене все выглядело естественно.
- А как вы справляетесь с трудными жизненными ситуациями, когда нужно просто выходить на сцену и работать?
- Если возникают какие-то сложности, об этом всегда можно сказать руководству и тебя заменят, проблемы нет. Но причина должна быть серьезной, например, ты серьёзно заболел, тогда чисто физически спеть не получится.
К этому все спокойно относятся, мы не роботы, мы болеем, тем более сейчас ковид и грипп никто не отменял. Можно ехать на спектакль и попасть в аварию, никто не застрахован от этого. Опять же коллеги всегда выручат и заменят, если что-то серьёзное.
- Творческие профессии со своими сложностями, но они очень яркие и многогранные. А за что вы любите свою профессию?
- За все. За возможность выходить на сцену, дарить людям эмоции, получать от них ответ в виде аплодисментов. Я вижу, что слушателям понравилось, и получаю удовольствие от этого. Главная награда для меня — эмоции зрителей. Ради этого, собственно, мы и выходим на сцену.
Например, пришел человек на оперетту, и он может отвлечься от ситуации, которая с ним происходит: дома или в стране.
- Кстати, говоря о ситуации в стране. Ходят мнения, что сейчас "не до зрелищ": концерты, спектакли и даже спортивные матчи отменяют. А как вы считаете, какую роль в это время играет искусство? Нужно ли оно людям?
- Конечно, нужно. Как минимум для того, чтобы люди могли прийти в театр, на время забыться и не думать о жизненных неурядицах. Искусство всегда спасало человека в сложные периоды жизни, спасет и сейчас.
А если все отменить… И что мы будем делать? Сидеть по домам и впадать в депрессию? Тоже не вариант.
- Можете вспомнить какой-то интересный случай на сцене? Возможно, были у вас какие-то казусные ситуации, когда Вы забыли слова или не там вступили?
- Конечно, бывали. Первое, что вспоминается, — как я палец сломал во время спектакля. Это было в Челябинске в оперетте "Сильва". Во время танца стукнул каблуком по указательному пальцу руки. Больно было, конечно, думал ушиб. Только на следующий день в травмпункте обнаружили, что там трещина. Палец опух, наложили лангет. На последующих спектаклях я подкрашивал всё это гримом и продолжал работать.
- Вы работали в Ростовском и Челябинском музыкальных театрах, а с 2018 года солист нашего самарского. Почему вы решили переехать в Самару?
- В первую очередь из-за экологии. Не знаю, как сейчас в Челябинске, но на тот момент там были постоянные выбросы, все время чем-то неприятно пахло. Мы с супругой стали часто болеть. А это, в свою очередь, стало сильно мешать работе. Тогда мы и решили выбрать театр в экологической зоне, более подходящей для проживания.
- Как вам наш город, стал ли он родным для вас за эти четыре года?
- Конечно! Самара для нас с супругой уже давно стала родной, очень полюбили город. Когда только приехали, мы были просто очарованы. Это, кстати, тоже было осенью. Струковский сад, Загородный парк, набережная… Потрясающе! Вот и решили переехать сюда, потому что тут красиво и экологично.
- Почему вы выбрали профессию оперного певца? Как к этому пришли?
- Изначально я учился в музыкальной школе на фортепианном отделении. Педагог на общем хоре заметила, что я хорошо пою. Со временем начал выступать в школе, на площадках города. Потом окончил музыкальное училище, а после — консерваторию. Так и пришёл.
Сейчас работаю в удовольствие, все получается и действительно чувствую, что нахожусь на своем месте.
- Вы как опытный артист, можете дать советы начинающим вокалистам?
- Больше слушать именитых певцов. Сейчас век интернета и Ютуба, есть много хороших записей. Нужно слушать, смотреть, как играют и стараться что-то перенять. Можно что-то у кого-то "подсмотреть" или чему-то научиться.
Главное, на мой взгляд, — не забывать про актерское мастерство, некоторым его не хватает. Многие певцы почему-то не обращают на это внимания, считают, что главное — выйти и спеть. Но мы не просто певцы, мы артисты оперного театра, а это подразумевает синтез вокального и актерского искусств.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.