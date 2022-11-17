﻿Владимир Боровиков: "Искусство всегда спасало человека в сложные периоды жизни, спасет и сейчас"

В конце сентября прошел второй фестиваль искусств "Шостакович ХХ век", который открылся премьерой оперетты "Москва-Черемушки". Поговорили с исполнителем главной партии ﻿Владимиром Боровиковым о сложностях в профессии оперного певца, о переименовании театра и о том, почему несколько лет назад он решил переехать в Самару.

- Премьера прошла на ура, спектакль получил положительную оценку от зрителей. На сцене все выглядело слаженно и красиво, но это уже готовый вариант. А как проходила подготовка? Были ли какие-то сложности и нюансы?

- Основная сложность при подготовке спектакля — большое количество разговорного текста. Я, как артист оперного театра, больше привык петь. Оперетта достаточно объемная, и весь текст нужно было запомнить за короткое время, пропустить через себя, чтобы речь казалась естественной. При этом артиста в зале должно быть хорошо слышно. Тут важно было поработать над подачей.

Колоссальную работу в этом плане с нами провели режиссёр-постановщик спектакля Михаил Александрович Панджавидзе и приглашенный педагог по сценической речи Дарья Дмитриевна Казеева.

- Расскажите, как проходят будни артиста перед премьерой? Судя по вашему насыщенному графику и тому, как долго мы не могли встретиться, вы чуть ли не ночевали в театре.

- Да, я постоянно находился в театре. Жил в нём, можно сказать. Выпуск спектакля дело такое: репетиции были каждый день, с утра и до позднего вечера.

- Оперетта — синтетический жанр и сам по себе достаточно сложный. Нужно пение совмещать с разговорами и танцами. Сложно ли вам удается совмещать несколько видов искусств? Не теряется ли от этого качество исполнения?

- Для меня это не является чем-то сложным, так как я с детства и пою, и танцую. В детстве увлекался спортивными бальными танцами, помимо посещения музыкальной школы. Да и с жанром оперетты был уже знаком. До переезда в Самару я несколько лет работал в Челябинском академическом театре оперы и балета. Исполнил несколько ведущих партий: Фальк в оперетте "Летучая мышь", Эдвин в "Сильве", Мистер Икс в "Принцессе цирка", Тасилло в "Марица"…

Так что опыт работы в оперетте есть. Но "Москва-Черемушки" — это, естественно, немного другое. Это больше драматический спектакль, чем оперетта.

- Интересно ли вам было работать с партитурой Шостаковича? Многим его музыка кажется сложной для восприятия и не совсем понятной.

- Да, было интересно. Я ко всему творчеству Шостаковича отношусь очень хорошо. В оперетте "Москва, Черёмушки" нет сложной музыки, эта музыка будет понятна всем.

- Творчество какого композитора вам откликается больше всего?

- Мой любимый композитор — это Джузеппе Верди. Очень нравится его музыка, его оперы. Одна из моих любимых партий — Ренато, из недавно поставленной оперы "Бал-маскарад". Из отечественных композиторов нравится творчество П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова.

- Было много споров о переименовании оперного театра. Кто-то был сильно "за", а кто-то категорически против. Даже создали петицию, которую поддержали многие артисты. А Вы как отнеслись к так называемым нововведениям?

- Не вижу в этом ничего плохого. Каким образом это повлияло на артистов? Работать хуже я от этого не стал, и, честно говоря, не понимаю, в чем здесь такая трагедия. Время идет, все меняется, это нормально. Да и не особо что-то изменили, добавили просто имя.

Алексей Трифонов: "У Самары есть гигантское конкурентное преимущество, связанное с именем Шостаковича" В субботу, 11 сентября, в Самаре открылся музыкально-театральный фестиваль "Шостакович. XX век". В эксклюзивном интервью для Волга Ньюс продюсер фестиваля Алексей Трифонов рассказал о том, на какие компромиссы надо идти ради столь масштабного проекта, зачем строить музыкальную культуру региона вокруг имени Шостаковича и какие концерты необходимо посетить каждому.

Шостакович. Опера. Балет – медийное название, оно во всех СМИ. По факту мы так и остались Самарский академический театр оперы и балета, но только теперь имени Д.Д. Шостаковича. Это название никуда не ушло, оно есть и закреплено за театром.

- Какие сложности есть в профессии оперного певца?

- Основная сложность — это разучивание нотного материала, иногда партитура бывает очень обширной. Нужно всё впеть, пропустить через себя, а это процесс не быстрый. Если опера не на русском, нужно перевести текст. Очень важно знать, о чем ты поешь, чтобы на сцене все выглядело естественно.

- А как вы справляетесь с трудными жизненными ситуациями, когда нужно просто выходить на сцену и работать?

- Если возникают какие-то сложности, об этом всегда можно сказать руководству и тебя заменят, проблемы нет. Но причина должна быть серьезной, например, ты серьёзно заболел, тогда чисто физически спеть не получится.

К этому все спокойно относятся, мы не роботы, мы болеем, тем более сейчас ковид и грипп никто не отменял. Можно ехать на спектакль и попасть в аварию, никто не застрахован от этого. Опять же коллеги всегда выручат и заменят, если что-то серьёзное.

- Творческие профессии со своими сложностями, но они очень яркие и многогранные. А за что вы любите свою профессию?

- За все. За возможность выходить на сцену, дарить людям эмоции, получать от них ответ в виде аплодисментов. Я вижу, что слушателям понравилось, и получаю удовольствие от этого. Главная награда для меня — эмоции зрителей. Ради этого, собственно, мы и выходим на сцену.

Например, пришел человек на оперетту, и он может отвлечься от ситуации, которая с ним происходит: дома или в стране.

- Кстати, говоря о ситуации в стране. Ходят мнения, что сейчас "не до зрелищ": концерты, спектакли и даже спортивные матчи отменяют. А как вы считаете, какую роль в это время играет искусство? Нужно ли оно людям?

- Конечно, нужно. Как минимум для того, чтобы люди могли прийти в театр, на время забыться и не думать о жизненных неурядицах. Искусство всегда спасало человека в сложные периоды жизни, спасет и сейчас.

А если все отменить… И что мы будем делать? Сидеть по домам и впадать в депрессию? Тоже не вариант.

- Можете вспомнить какой-то интересный случай на сцене? Возможно, были у вас какие-то казусные ситуации, когда Вы забыли слова или не там вступили?

- Конечно, бывали. Первое, что вспоминается, — как я палец сломал во время спектакля. Это было в Челябинске в оперетте "Сильва". Во время танца стукнул каблуком по указательному пальцу руки. Больно было, конечно, думал ушиб. Только на следующий день в травмпункте обнаружили, что там трещина. Палец опух, наложили лангет. На последующих спектаклях я подкрашивал всё это гримом и продолжал работать.

- Вы работали в Ростовском и Челябинском музыкальных театрах, а с 2018 года солист нашего самарского. Почему вы решили переехать в Самару?

- В первую очередь из-за экологии. Не знаю, как сейчас в Челябинске, но на тот момент там были постоянные выбросы, все время чем-то неприятно пахло. Мы с супругой стали часто болеть. А это, в свою очередь, стало сильно мешать работе. Тогда мы и решили выбрать театр в экологической зоне, более подходящей для проживания.

- Как вам наш город, стал ли он родным для вас за эти четыре года?

- Конечно! Самара для нас с супругой уже давно стала родной, очень полюбили город. Когда только приехали, мы были просто очарованы. Это, кстати, тоже было осенью. Струковский сад, Загородный парк, набережная… Потрясающе! Вот и решили переехать сюда, потому что тут красиво и экологично.

- Почему вы выбрали профессию оперного певца? Как к этому пришли?

- Изначально я учился в музыкальной школе на фортепианном отделении. Педагог на общем хоре заметила, что я хорошо пою. Со временем начал выступать в школе, на площадках города. Потом окончил музыкальное училище, а после — консерваторию. Так и пришёл.

Сейчас работаю в удовольствие, все получается и действительно чувствую, что нахожусь на своем месте.

- Вы как опытный артист, можете дать советы начинающим вокалистам?

- Больше слушать именитых певцов. Сейчас век интернета и Ютуба, есть много хороших записей. Нужно слушать, смотреть, как играют и стараться что-то перенять. Можно что-то у кого-то "подсмотреть" или чему-то научиться.

Главное, на мой взгляд, — не забывать про актерское мастерство, некоторым его не хватает. Многие певцы почему-то не обращают на это внимания, считают, что главное — выйти и спеть. Но мы не просто певцы, мы артисты оперного театра, а это подразумевает синтез вокального и актерского искусств.