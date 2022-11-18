Александр Солдатенков и Сергей Пиняев дебютировали за сборную России в матче против Таджикистана

Футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Сергей Пиняев дебютировали за сборную России в товарищеском матче против Таджикистана.
Оба игрока вышли в стартовом составе. Солдатенков провел на поле весь матч, Пиняев был заменен на 84 минуте игры, а сам поединок завершился со счетом 0:0.
Следующий матч национальная команда проведет 20 ноября против сборной Узбекистана.
Сергей Пиняев — самый молодой дебютант в истории сборной России по футболу. Дебютировал за главную команду страны в возрасте 18 лет 15 дней.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?