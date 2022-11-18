АвтоВАЗ в ближайшие годы может создать полноприводные Lada

АвтоВАЗ рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, но такие автомобили могут появиться не ранее чем через три-четыре года, сообщает ria.ru со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

"Это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о которых мы так много говорили. С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям АвтоВАЗа в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 млрд рублей", — сказал он.

Сейчас системой полного привода оснащаются модели семейства Niva. При этом, по оценкам экспертов, используемая технология устарела.