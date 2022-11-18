Автомобили Lada со скидкой 20–25% теперь доступны военнослужащим

Lada Granta, NIVA Legend и NIVA Travel участвуют в обновленной госпрограмме автокредитования. Ее действие распространено на военнослужащих, членов их семей, а также на военных пенсионеров.

Для данных групп населения доступна скида 20–25% в зависимости от региона. Такие же условия действуют для семей минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медиков и учителей, а также водителей, впервые покупающих машину.

Условия распространяются и на сдающих в trade-in автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года. Программа льготного автокредитования действует до 20 декабря 2022 года.