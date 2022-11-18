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Строительство Строительство и недвижимость

ГК "Берег" планирует занять береговую линию под застройку нового ЖК

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Строительство нового жилого комплекса, запланированного ГК "Берег" на Пятой просеке, займет береговую линию. Об этом стало известно на очередном заседании суда между компанией и противниками строительства, сообщает "КП-Самара".

Напомним, ГК "Берег" планирует построить в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС четыре 8-этажных жилых дома и надземный паркинг. Проект вызвал негативную реакцию жителей и без того плотно застроенного района.

Под соответствующим обращением к городским и областным властям было собрано более 2 тыс. подписей. Также прошла встреча жителей с представителями застройщика, на которой было решено продолжить диалог.

Однако позднее стало известно, что минстрой выдал разрешение на строительство. В августе прокуратура Самарской области направила в Ленинский районный суд Самары иск с требованием его отменить. В надзорном органе решили, что выдав разрешение, чиновники нарушили конституционные права жителей, т. к. район не обеспечен необходимой по нормативам социальной и транспортной инфраструктурой: здесь катастрофически не хватает мест в детсадах, поликлиниках и больницах.

17 ноября на очередное заседание был вынесен отзыв от департамента градостроительства Самары. Судья зачитала бумагу, из которой стало понятно, что на участке, отданном ГК "Берег", строить жилые дома может быть категорически запрещено.

"Согласно сведениям, которые находятся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Самары, земельный участок частично расположен в береговой полосе, находящейся в природоохранной зоне. Обращаем внимание, что в границы прибрежной и береговой полосы озера Леснуха находятся в распоряжении министерства лесного хозяйства. В связи с этим, не удалось установить законность выдачи разрешения на строительство ГК "Берег", — сказано в отзыве от департамента.

Суд принял решение пригласить на следующее заседание представителей департамента градостроительства Самары, а также министерство лесного хозяйства, чтобы обсудить законность выданного разрешения застройки на береговой линии. Следующее заседание с участием чиновников состоится в конце ноября 2022 года.

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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