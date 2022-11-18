Самарец решил заработать на мефедроне и попался полицейским

В Самаре в Советский районный суд отправили уголовное дело 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину остановили на ул. Промышленности, при нем было 14 свертков с мефедроном. Кроме того, в его телефоне были координаты 25 "закладок". Всего правоохранители изъяли 37 г наркотика.

По версии следствия, в июне мужчина нашел в интернете "вакансию" курьера и решил подзаработать.