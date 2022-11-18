20 лет на сцене: в Самарском академическом театре драмы показали юбилейный спектакль "Ladies’ Night"

Сегодня в Самарском академическом театре театре драмы им. М.Горького был праздник - юбилейный показ спектакля "Ladies’ Night" (16+) - 20 лет на сцене. В 2002 году спектакль по инициативе художественного руководителя и директора театра Вячеслава Гвоздкова поставил итальянский режиссер Паоло Эмилио Ланди.

"Двадцать лет - это одна треть моей жизни, - говорит Паоло Эмилио Ланди. - Я не знаю, в чем успех этого спектакля, если бы у меня была формула, я бы повторил ее и на других постановках. Это спектакль о любви. Когда мы работали над ним, мне было 40 лет, и мне очень многое дали артисты. Они дали мне то, что чувствовали. Мы много фантазировали на репетициях. Было страшно, но в этом и была настоящая импровизация".

Пьеса "Ladies’ Night" написана в 1987 году автором Жаком Колларом. В 2002 году, когда премьера спектакля состоялась в Самаре, постановка была удостоена высшей театральной награды Франции - премии "Мольер" в номинации "Лучшая комедия". А всего спектакль с момента написания пьесы поставили на мировых театральных сценах более 700 раз.

В Самарском академическом театре драмы премьера спектакля "Ladies’ Night" состоялась в ноябре 2002 года. Постановка стала сенсацией в театральном мире среди зрителей. Ведь представление заканчивалось мужским стриптизом.

"Когда мы в постперестроечный период выпускали этот спектакль, то думали, согласиться ли выходить на академическую площадку в столь откровенных нарядах. Но мы перебороли этот страх, - вспоминает заслуженный артист России Владимир Гальченко, который на протяжении 16 лет исполнял роль Гарольда Николса. - Тогда было сложное время: рухнула империя, люди не знали, как жить, чего ждать, и тогда этот спектакль своим сюжетом поднял очень важные темы. Сейчас спектакль идет в обновленном формате, и мне приятно, что он радует наших зрителей".

По сюжету несколько совершенно разных и по профессии, и по темпераменту мужчин встречаются вместе, чтобы танцевать стриптиз. Им нужны деньги, чтобы сохранить семьи, порадовать любимых, сделать подарок ребенку... Причины у всех разные, но цель одна, поэтому они преодолевают свои страхи и комплексы и идут на этот рискованный шаг далеко с не идеальными телами, но светлыми мыслями.

"Это уникальный спектакль, который на протяжении двадцати лет собирает полный зал, - говорит директор драмтеатра Сергей Филиппов. - Актеры, сыгравшие в этом спектакле, стали настоящей командой, и те, кто уже не играет, передают свой опыт молодому поколению. С такой энергетикой спектакль будет долго оставаться востребованным. Он позволяет актерам раскрыть новый творческий потенциал, а зрителям - выйти за театральные рамки академического репертуара".

Успех спектакля "Ladies’ Night" обязан потрясающей игре актеров. В первый состав вошли Александр Амелин, Владимир Гальченко, Дмитрий Лебедев, Алексей Фокин, Юрий Катаев, Федор Степаненко, Анастасия Лебедева-Светлова, Олег Белов, Виталий Жигалин и др. Роль Джанет Бурмайстер исполнила и до сих пор играет народная артистка России Жанна Романенко.

За 20 лет в постановке участвовало 45 артистов и 10 детей. Кто-то из них уехал в Москву и Санкт-Петербург, кто-то сменил театральную сцену, а кто-то, как заслуженный артист России Владимир Гальченко и заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко, передали свои роли молодому поколению.

Сейчас в спектакле "Ladies’ Night" заняты Денис Евневич, Наталия Прокопенко, Надежда Попова, Сергей Видрашку, Иршат Байбиков, Владимир Морякин, Максим Горюшкин, Петр Жуйков, Жанна Романенко, Валентин Пономарев, Надежда Якимова, Сергей Маркелов, Алексей Егоршин, Артур Ягубов, Андрей Нецветаев, Алина Василенко, Любовь Анциборова, Владимир Сухов, Виолетта Шулакова, Михаил Ворошилов.

Спектакль побывал с гастролями в Казани, Магнитогорске, Сургуте и Нижнем Новгороде. И везде зрители после просмотра, а особенно в финале, получали положительные эмоции и отличное настроение.

Сегодня, в юбилейный показ, зрители увидели обновленный спектакль "Ladies’ Night. 2.0. Перезагрузка".