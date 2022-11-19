Под Самарой погиб пассажир легковушки, въехавшей в грузовик

В пятницу, 18 ноября, на трассе М5 в Красноярском районе произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 20:00 на 1016 км трассы 35-летний водитель Lada Kalina врезался в грузовик Foton, который из-за технической неисправности остановился в правой полосе.

На месте ДТП скончался 34-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель легковушки госпитализирован в лечебное учреждение. Отмечается, что в течение года он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.