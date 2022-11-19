Под Самарой погиб пассажир легковушки, въехавшей в грузовик

В пятницу, 18 ноября, на трассе М5 в Красноярском районе произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 20:00 на 1016 км трассы 35-летний водитель Lada Kalina врезался в грузовик Foton, который из-за технической неисправности остановился в правой полосе.
На месте ДТП скончался 34-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель легковушки госпитализирован в лечебное учреждение. Отмечается, что в течение года он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...