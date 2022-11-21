Жительница Новокуйбышевска потеряла 3," млн руб., спасая деньги от "родственника"

Жительнице Новокуйбышевска 64-летней специалисту бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.
Незнакомец пояснил женщине, что ее родственник, у которого якобы есть доверенность распоряжаться ее имуществом, пытается снять с банковского счета денежные средства. Чтобы пресечь хищение, нужно все средства перевести на безопасные счета.
Растерявшись, женщина не сообразила, что такого родственника у нее нет и перевела на указанные незнакомцем счета 3,2 млн рублей. После того, как звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.