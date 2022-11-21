Жительница Новокуйбышевска потеряла 3," млн руб., спасая деньги от "родственника"

Жительнице Новокуйбышевска 64-летней специалисту бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Незнакомец пояснил женщине, что ее родственник, у которого якобы есть доверенность распоряжаться ее имуществом, пытается снять с банковского счета денежные средства. Чтобы пресечь хищение, нужно все средства перевести на безопасные счета.

Растерявшись, женщина не сообразила, что такого родственника у нее нет и перевела на указанные незнакомцем счета 3,2 млн рублей. После того, как звонивший перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.