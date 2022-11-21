Группа компаний "ЭкоВоз" стала участником биржи ВМР

Биржа — это электронная торговая площадка, на которой можно осуществлять покупку-продажу вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

Особенность площадки — тщательный отбор ее участников: все они проходят верификацию, в частности, утилизаторы смогут выйти на биржу только при наличии регистрации в специальном реестре РОП, в котором они подтверждают свои мощности.

На данный момент участников электронной торговой площадки уже стало более 300 пользователей. Большинство из них представляют собой утилизаторы, заготовители, товаропроизводители и импортеры. Ожидается, что до конца года число участников должно достигнуть 400.