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Экология Общество

Группа компаний "ЭкоВоз" стала участником биржи ВМР

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Биржа — это электронная торговая площадка, на которой можно осуществлять покупку-продажу вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Особенность площадки — тщательный отбор ее участников: все они проходят верификацию, в частности, утилизаторы смогут выйти на биржу только при наличии регистрации в специальном реестре РОП, в котором они подтверждают свои мощности.

На данный момент участников электронной торговой площадки уже стало более 300 пользователей. Большинство из них представляют собой утилизаторы, заготовители, товаропроизводители и импортеры. Ожидается, что до конца года число участников должно достигнуть 400.

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