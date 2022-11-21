Проверка на экологическую грамотность: в Тольятти прошел ЭкоДиктант

Россиян проверяют на экологическую грамотность, и Тольятти не стал исключением. 18 ноября на площадке библиотеки "ЭкоГрад" в очном режиме ГК "ЭкоВоз" провела ЭкоДиктант. Место максимально располагало к написанию диктанта, так как здесь находится самый большой фонд литературы на экологическую тему.

Участники отвечали на 25 вопросов из категории "до 18" и "18+ не для экспертов". А это означало, что они максимально приближены к нашей повседневной жизни и бытовым экологическим ситуациям.

Экологический диктант проводится ГК "ЭкоВоз" во второй раз.

"Цель этой ежегодной акции - привлечь внимание к необходимости охраны окружающей среды, сформировать экологическую культуру, а также дать возможность проверить свои экологические знания", - отметила директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова.