"Акрон" и "Арсенал" сыграли вничью

Матч третьей и тринадцатой команды МЕЛБЕТ-Первой Лиги завершился безголевым миром.

"Акрон", этой осенью проигравший лишь в Ярославле, легкой прогулки тулякам не обещал. Правда, матч начался с давления гостей. Уже на первой минуте Камран Алиев сотряс штангу, а в первую двадцатиминутку Сергей Волков совершил несколько суперспасений.

Хозяева к середине тайма отодвинули игру от своих ворот и принялись отвечать: большое количество прострелов от Савичева и Азарова с правого фланга замкнуть не удалось, но желание продолжать свою стартовую круговерть у "Арсенала" отпало.

Во втором тайме диспозиции команд особо не изменились: соперники по очереди делали набеги к воротам друг друга, но большую часть времени мяч вяз в середине поля — в позиционной игре. Пожалуй, ключевыми моментами матча могли стать только подходы "Акрона": опасный штрафной Константина Базелюка, проход по левому флангу Павла Шакуро с завершающим ударом и выход один на один с Михаилом Левашовым Карима Гираева на последних минутах.

В итоге — "нули" на табло и шестой матч подряд без пропущенных мячей на "Кристалле".