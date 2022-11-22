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Преступления Происшествия

Сызранец предложил знакомой употребить наркотик, чтобы избавиться от стресса после развода

СЫЗРАНЬ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске задержан 37-лений житель Сызрани, при котором был обнаружен полимерный пакет с белым веществом внутри. Согласно экспертизе, вещество является наркотическим средством метилэфедрон, массой почти 2 грамма.

 

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что мужчина может быть причастен не только к хранению и сбыту запрещенных веществ. Сызранец подозревается в склонению к потреблению наркотических средств 39-летней знакомой. Женщина на момент задержания подозреваемого находилась рядом с ним в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено актом медицинского освидетельствования.

Задержанный свою вину признал и рассказал, что первый раз предложил своей знакомой употребить наркотик в январе этого года, чтобы избавиться от стресса после развода с супругом. По данным сотрудников полиции ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

За потребление наркотических средств без назначения врача женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Мировым судом ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ  (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере),  ч. 3 ст. 228.1 УК РФ  (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере) и ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемому по ходатайству органа следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

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