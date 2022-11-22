В Самаре мобилизованным на год снизят арендную плату за пользование муниципальным имуществом до 1 рубля

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым утверждается порядок предоставления мер поддержки гражданам, участвующим в спецоперации. Документ подписан главой города Еленой Лапушкиной.

В пояснительной записке отмечается, что основанием для подготовки проекта является распоряжение правительства РФ от 15 октября 2022 г. "О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией".

Согласно документу федерального правительства, устанавливаются меры по обеспечению предоставления отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды федерального имущества, арендаторами по которым являются мобилизованные россияне. Аналогичные меры поддержки было рекомендовано принять регионам и органам МСУ.

Однако "по мнению правительства Самарской области более действенной мерой поддержки данной категории арендаторов будет являться не предоставление отсрочки, а снижение арендной платы до 1 рубля в год", — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим областные власти 9 ноября приняли постановление, устанавливающее снижение размера арендной платы по договорам аренды имущества, находящегося в собственности Самарской области, в том числе закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за государственными предприятиями и учреждениями, (включая земельные участки), а также снижение размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены на территории Самарской области, до 1 рубля в год на период с 21 сентября 2022 г. по 20 сентября 2023 г. включительно.

Муниципальным проектом постановления также предлагается установить арендную плату мобилизованным за использование муниципального имущества (включая земельные участки) в размере 1 рубля в год на тот же период.

Также проектом постановления постановления арендаторам предоставляется возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций. Кроме того, проектом постановления предлагается предусмотреть уплату арендодателем коммунальных платежей в период предоставления льготы при условии фактического неиспользования арендуемого имущества.

Ранее секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате мобилизованным предпринимателям, а снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект — помещение или земельный участок.

Ранее в регионе мобилизованные уже получили дополнительную выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению главы региона. По его инициативе также были введены и социальные паспорта семей военнослужащих.