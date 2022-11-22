Жителя Нефтегорска будут судить за попытку подкупить ДПС

Нефтегорской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки.
По версии следствия, житель Нефтегорска стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был поврежден чужой автомобиль. О скрылся с места ДТП, не дожидаясь сотрудников полиции. Спустя некоторое время мужчину нашли и привлекли к административной ответственности.
"С целью избежать административной ответственности гражданин предложил сотруднику дорожно-патрульной службы денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Полицейский от взятки отказался, а правонарушитель был задержан после передачи денег", - сообщает прокуратура Самарской области.
Уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд для рассмотрения по существу. В рамках административного производства за оставление места ДТП мужчина уже лишен водительских прав на год.
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