В Красноярском районе Самарской области пройдет акция по сбору сосновых шишек

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области пройдет акция "Сохраним лес" по сбору сосновых шишек.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проводит региональные мероприятия Всероссийской акции "Сохраним лес" в соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года".
Акция по сбору шишки сосны обыкновенной состоится в 11:00 в Красноярском районе Самарской области, с. Новый Буян, ул. Яблоневая, 78.
Информацию об участии и количестве сотрудников можно направить на адрес электронной почты: lvsamara@mail.ru или сообщить по телефону 254-10-17.
Время в пути от Самары до с. Новый Буян - 1 час 25 мин. (ч/з с. Курумоч).
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