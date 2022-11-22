16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноярском районе Самарской области пройдет акция по сбору сосновых шишек В Самарской области проведут изыскания по расчистке русла реки Чапаевка В Самаре уберут стихийные свалки за 30 млн рублей Торговая сеть "Пятерочка" поддержала масштабное спортивное мероприятие VOLGAMAN На горе Отважной у Жигулевска завершилось обустройство экотропы

Экология Общество

В Красноярском районе Самарской области пройдет акция по сбору сосновых шишек

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области пройдет акция "Сохраним лес" по сбору сосновых шишек.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проводит региональные мероприятия Всероссийской акции "Сохраним лес" в соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года".

Акция по сбору шишки сосны обыкновенной состоится в 11:00 в Красноярском районе Самарской области, с. Новый Буян, ул. Яблоневая, 78.

Информацию об участии и количестве сотрудников можно направить на адрес электронной почты: lvsamara@mail.ru или сообщить по телефону 254-10-17.

Время в пути от Самары до с. Новый Буян - 1 час 25 мин. (ч/з с. Курумоч).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4