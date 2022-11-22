В Красноярском районе Самарской области пройдет акция по сбору сосновых шишек

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области пройдет акция "Сохраним лес" по сбору сосновых шишек.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проводит региональные мероприятия Всероссийской акции "Сохраним лес" в соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года".

Акция по сбору шишки сосны обыкновенной состоится в 11:00 в Красноярском районе Самарской области, с. Новый Буян, ул. Яблоневая, 78.

Информацию об участии и количестве сотрудников можно направить на адрес электронной почты: lvsamara@mail.ru или сообщить по телефону 254-10-17.

Время в пути от Самары до с. Новый Буян - 1 час 25 мин. (ч/з с. Курумоч).