В Самаре идет монтаж светодиодных фонтанов к Новому году

Бригады МП "Самарагорсвет" монтируют светодиодные "фонтаны"в Самаре. Самый масштабный из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись самые трудоемкие работы.

При монтаже сначала идет установка металлоконструкций каскадного "фонтана", который представляет собой инсталляцию из большого числа элементов, имитирующих волны. Затем на каркасе разместят светодиодные ленты с динамическим эффектом. Их общее число составит 66 штук. Кроме того, будут расставлены отдельные фигуры, которые дополнят композицию — они расположатся в основном по бокам и в верхней части.



В настоящее время ведутся работы по установке иллюминации и в других частях города. Параллельно на деревьях закрепляют светящиеся гирлянды, занимаются консолями. Помимо основного каскадного "фонтана", город "подсветят" еще 11 "фонтанов". Они меньших размеров, но также не менее яркие и эффектные.