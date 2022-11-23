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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре идет монтаж светодиодных фонтанов к Новому году

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бригады МП "Самарагорсвет" монтируют светодиодные "фонтаны"в Самаре. Самый масштабный из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись самые трудоемкие работы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

При монтаже сначала идет установка металлоконструкций каскадного "фонтана", который представляет собой инсталляцию из большого числа элементов, имитирующих волны. Затем на каркасе разместят светодиодные ленты с динамическим эффектом. Их общее число составит 66 штук. Кроме того, будут расставлены отдельные фигуры, которые дополнят композицию — они расположатся в основном по бокам и в верхней части.

В настоящее время ведутся работы по установке иллюминации и в других частях города. Параллельно на деревьях закрепляют светящиеся гирлянды, занимаются консолями. Помимо основного каскадного "фонтана", город "подсветят" еще 11 "фонтанов". Они меньших размеров, но также не менее яркие и эффектные.

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