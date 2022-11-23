В Самаре идет монтаж светодиодных фонтанов к Новому году

Бригады МП "Самарагорсвет" монтируют светодиодные "фонтаны"в Самаре. Самый масштабный из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись самые трудоемкие работы.
При монтаже сначала идет установка металлоконструкций каскадного "фонтана", который представляет собой инсталляцию из большого числа элементов, имитирующих волны. Затем на каркасе разместят светодиодные ленты с динамическим эффектом. Их общее число составит 66 штук. Кроме того, будут расставлены отдельные фигуры, которые дополнят композицию — они расположатся в основном по бокам и в верхней части.
В настоящее время ведутся работы по установке иллюминации и в других частях города. Параллельно на деревьях закрепляют светящиеся гирлянды, занимаются консолями. Помимо основного каскадного "фонтана", город "подсветят" еще 11 "фонтанов". Они меньших размеров, но также не менее яркие и эффектные.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа