Перед судом предстал предполагаемый член группы "смотрящего за Самарской областью"

Самарский областной суд начал рассматривать уголовное дело местного жителя по фамилии Богомолов. Его обвиняют в бандитизме, разбоях, грабежах, похищении человека и документов и вымогательстве.

"По оперативным данным, Богомолов мог быть участником "банды Липкина". Липкин был "смотрящим" за Чапаевском. Кроме того, "работал" с ними, предположительно, Павел Мочальников. Последний был смотрящим за Безенчуком. Назначил же их смотрящий за Самарской областью Юрий Десятов, известный в своих кругах как Дикан", — рассказал источник правоохранительных органах.

"Разработкой" банды занималось полицейское управление уголовного розыска. Пока установлены семь предполагаемых участников группировки. Ранее силовики уже сообщали, что в регуправлении Следственного комитета по материалам полиции возбудили несколько уголовных дел по "банде Липкина".

"Сначала задержали близких Дикану людей. Их порядка 12 человек. Среди задержанных, например, был Липкин — он был смотрящим за Чапаевском. Соответственно, вели допросы о том, кто назначал смотрящих. На допросах были адвокаты. Не исключено, что после допросов до Дикана дошла информация о том, что спрашивают про него — он исчез. По имеющимся данным, мог скрыться в другой стране", - рассказывал несколько месяцев назад источник в правоохранительных органах.

В отношении "смотрящих" возбудили уголовные дела по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Следующее заседание по делу Богомолова судья Евгения Балыкина назначила на 30 ноября.