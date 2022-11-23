"Самарские коммунальные системы" напоминают о смене реквизитов

Оплата по старым реквизитам не отображается на лицевом счете абонента.
В апреле 2022 года произошла смена реквизитов ООО "Самарские коммунальные системы", денежные средства должны перечисляться абонентами на новые, указанные в квитанциях, реквизиты. Все абоненты были оповещены об этом, информация была размещена, в частности, на всех квитанциях ресурсоснабжающей организации.
Большинство жителей приняли информацию, никаких неудобств и проблем с оплатой у них не возникло. Однако есть невнимательные абоненты — те, кто продолжает производить оплату по старым реквизитам. Этих средств не видно на лицевом счете абонента, из-за чего формируется задолженность.
Просьба ко всем абонентам, особенно тем, кто увидел в квитанции долг, внимательно проверить реквизиты, указанные в платежном документе, и те, по которым производится оплата. Если вы производили оплату, а у вас в платежном документе формируется долг, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию с заявлением и приложением чеков об оплате. Сделать это можно лично, обратившись в один из центров обслуживания, или дистанционно через "Личный кабинет" или "Виртуальную приемную" предприятия.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа